Administración Biden pide a la Corte Suprema bloquear la ley de aborto de Texas

(NOTICIAS YA).- La estricta ley de aborto de Texas que entró en vigor el primero de septiembre, prohíbe los abortos después de que los médicos detectan un latido del corazón, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de embarazo.

"Muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas en tan poco tiempo, no hay excepción en caso de incesto de violación. Una niña de 10 años que acaba embarazada de su tío, si no toma una decisión en seis semanas tiene que continuar con ese embarazo" señalo, Alejandra Soto de Planned Parenthood Federation of America.

Por ello a través de Departamento de Justicia, la administración del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema bloquear la ley mientras que la legalidad de la medida se desarrolla en los tribunales. Esto luego de que hace algunos días la quinta corte de apelaciones dictaminará que la prohibición del aborto podría mantenerse.

Aquí el reporte completo: