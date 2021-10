(NOTICIAS YA).-La policía de Denver alerta a la comunidad sobre un "depredador sexualmente violento" que vive en el vecindario Baker. El hombre fue identificado por las autoridades como Joseph James Madrid.

A continuación, el comunicado difundido por la policía capitalina en redes sociales:

ALERTA: DEPREDADOR SEXUALMENTE VIOLENTO EN EL BARRIO DE BAKER

