Aumentan los delitos graves de violencia doméstica en Montgomery

(NOTICIAS YA).- Según indicó el Departamento de la Policía de Montgomery los delitos de violencia doméstica continúan aumentando y los casos que se han registrado son más graves que nunca, muchas de las víctimas han sido estranguladas, ante esto, hacen un llamado de alerta a la comunidad hispana.

“Yo fui maltratada físicamente, verbalmente y psicológicamente. Esta es una pandemia aparte de la pandemia del coronavirus porque muchas mujeres estamos siendo maltratadas”, comentó Hilda López, una sobreviviente de violencia doméstica.

López describe la problemática que afecta a muchas mujeres en Montgomery, pues según el departamento de la policía desde el inicio de la pandemia del coronavirus y hasta la fecha se registra un preocupante aumento de casos graves de violencia doméstica, muchos de estos relacionados con estrangulamientos.

“En el 2020 los casos graves de violencia doméstica aumentaron un 27 por ciento en comparación con el 2019. Y en lo que va de este año hemos visto un incremento de un 26 por ciento en comparación con el año anterior durante la misma fecha”, dijo el teniente del Departamento de la Policía de Montgomery.

Es un porcentaje que según esta hispana, quien ahora ayuda a víctimas de violencia doméstica, representa sólo una porción del total de los casos que han ocurrido entre la comunidad ya que el temor de las víctimas de denunciarlo ha aumentado durante la crisis de la pandemia.

“Esos nervios, ese miedo que tienen, este es un tabú que no lo queremos contar porque nos da miedo. Mi experiencia propia es que me sentía sola, abrumada, me sentía sucia que no podía obtener ayuda”, añadió López.

Según el teniente, en parte, la razón por la que se ha registrado este incremento es debido a que a partir de octubre del 2020 el estrangulamiento se convirtió en un delito grave.

“Antes se evaluaba la seriedad del delito basado en la gravedad de la estrangulación y ahora hemos educado a nuestros oficiales a buscar señales de estrangulación en las víctimas y a hacerle preguntas claves para determinar si han sufrido del abuso", agregó el oficial.

Ante esto, el condado hace un llamado a las víctimas.

“El abuso puede ser físico o hasta tecnológico tendremos es importante que busquen ayuda de inmediato tenemos el centro de justicia familiar, igual que el centro de crisis. Para las personas que están pasando por una situación de abuso o de maltrato entendemos que el temor predomina pero es importante levantar ese teléfono y tomar el primer paso”, dijo la portavoz Hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí.

Los servicios que ofrece el condado incluyen asistencia legal, terapia para las víctimas entre otros recursos. Se le pide que llame al 240-777-0444 para más información, le atenderán en español. La ayuda está disponible independientemente de su estatus migratorio de forma gratuita.