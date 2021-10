Campaña de concientización para que se vacunen a menores de edad

El Departamento Estatal de Salud lanzó una campaña de educación de COVID 19 con el propósito de animar a los padres de familia a que lleven a vacunar a sus hijos mayores de 12 años.

La Campaña, busca principalmente crear conciencia a través de los cientos de relatos de personas que se contagiaron de COVID 19 antes de que aparecieran las vacunas.

Hasta el momento, las autoridades informan que se han administrado cerca de 32 millones de dosis de vacunas contra este virus, en Texas más de 16 millones de personas están vacunadas, pero el porcentaje de vacunados en la poblacio0n de los jóvenes entre 12 y 17 años está muy por debajo del 50%.

La presidenta del Consejo Escolar CCISD Janie Bell dijo “Animó a los padres que no se preocupen tanto por no vacunar a sus hijos, si no que piensen en los efectos que trae no vacunarlos, y me pondré como ejemplo. Me enfermé el verano pasado con COVID 19 no quieres contraer este virus, estaba bastante enferma fue bastante miserable y ciertamente desearía haber sido vacunado ante eso”

Principalmente, esta campaña está enfocada a los jóvenes debido a la constante exposición que enfrentan a diario en las escuelas y en su vida social.

Las autoridades de salud siguen insistiendo que la vacuna contra el coronavirus sigue siendo la mayor protección para evitar los contagios de esta enfermedad.

El Departamento Estatal de Salud llevará a cabo eventos al aire libre durante este mes para hablar con los padres y todas las familias sobre la importancia que tiene vacunarse contra COVID 19.