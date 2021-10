Caravana de madres de migrantes desaparecidos piden apoyo a legisladores

(NOTICIAS YA).- Una caravana de madres centroamericanas que han perdido a un ser querido se encuentran viajado por los Estados Unidos buscando apoyo. Estas madres migrantes viajaron a la Capital para exhortar a los legisladores a que las ayuden a lograr su objetivo.

Ante la pérdida de sus hijos y la ineficiencia de las autoridades, madres centroamericanas se han visto forzadas a dedicar sus vidas a la búsqueda de sus seres queridos que han desaparecido o fallecido en ruta hacia suelo norteamericano.

Tal es el caso de Irma Yolanda Pérez, una madre de origen guatemalteco que estas buscando a su hijo Gerber García, quien desapareció en el estado de San Luis Potosí en el 2010, cuando viajaba hacia la frontera.

“Hace 11 años que no sabemos nada de él y necesitamos tener una respuesta de nuestro hijo. Hemos venido a otras caravanas a México, no hemos sido escuchados, osea nos escuchan pero todo lo engavetan, no hacen nada. Hoy Dios nos dio la oportunidad de poder venir aquí a Estados Unidos para ver si encontramos en medio de ese túnel oscuro un rayito de luz, un rayito de esperanza”, expresó Yolanda Pérez.

La caravana norteamericana busca visibilizar este problema, así como exigir un cese de prácticas capitalistas que generan la migración forzada en los países centroamericanos.

“Ellas lo que quieren es encontrarlos como estén, para tener por lo menos una paz, para saber que ya descansan, hemos empezado este recorrido en la frontera, nos hemos reunido con diferentes grupos allá, incluso del gobierno para ver que se está haciendo y cuál es el proceso, como funciona, como es la denuncia, la búsqueda y la recuperación de cuerpos”, explicó Roxana Bendezú, coordinadora de la caravana y directora ejecutiva de Raíces Migrantes.

Aracely De Mejía pertenece al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE) de El Salvador y lleva 9 años buscando a su hijo Edwin Colindres, quien se había encaminó hacia los Estados Unidos para tratar de ayudar económicamente a su familia.

“Que nos ayuden hacer búsqueda de campo, que nos ayuden a hacer búsqueda en los hospitales y en penales. Aún hay muchas personas que han quedado como indigentes que a veces no recuerdan ni sus nombres. Si alguien ve a un indigente por favor, hoy en las redes sociales se puede tomar fotos y mandarlas por Facebook, colaboren en ese aspecto para que nosotras podamos encontrar a nuestra familia”, enfatizó De Mejía.

Acompañando en su iniciativa, el congresista del estado de Arizona, Raúl Grijalva, quien considera que esta problemática debe de ser enfrentada desde la raíz.

“El movimiento que se necesita por parte del Congreso, esencialmente hacer algo para asistir estos países en un modo humanitario, no nomas en un modo militar o no nomas en un modo de seguridad. Los recursos tienen que ir a la atención más importante que es el pueblo en estos países. Y el pueblo necesita educación, alimento, nutrición, viviendas y oportunidad en términos de empleo”, concluyó el Congresista.

La caravana continúa hacia la ciudad de Nueva York, seguido por Boston y Philadelphia para reunirse con organizaciones de apoyo y legisladores de la región.