Nutrición: Pieza clave para prevenir y combatir el cáncer

(NOTICIAS YA).- En el marco de la celebración del Mes de la Concientización y Prevención del Cáncer de Seno, te mostramos la historia de Vanessa, diagnosticada con esta enfermedad, quien descubrió una nueva y mejor forma de vivir que quiere compartir.

Florida: Asesinó y enterró en el patio a su madre adoptiva de 74 años, según la policía

Con tan sólo 29 años y tras hacerse una mastectomía, Vanessa De La Rosa supo que además de sus tratamientos y medicinas, podía hacer algo más por ella misma:

Gracias al apoyo de un programa de AdventHealth, Vanessa pudo mejorar su alimentación y sanar desde su hogar.

"La nutrición está totalmente relacionada a las enfermedades crónicas. Lo que comemos, lo que ponemos en nuestro cuerpo importa mucho. Si comes mucha comida procesada, mucha azúcar, harina, grasa, carnes rojas, todo tendrá un rol en tu salud. No tienes que leer un estudio científico para ver la diferencia cuando comes una hamburguesa versus cuando comes una ensalada, comida sana", explicó la Dra. Amber Orman, oncóloga y radióloga de AdventHealth.