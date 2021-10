Pandilla de Haití quiere $17 millones por misioneros de EE.UU. secuestrados

(POLÍTICA YA). – Una pandilla armada en Haití que secuestró a 17 miembros de una organización misionera cristiana de Estados Unidos pidió $1 millón por cada uno a cambio de su liberación, dijo el martes el ministro de Justicia haitiano Liszt Quitel.

17 Misioneros De EEUU Y Canadá Fueron Secuestrados Por Pandilla En Haití

El ministro dijo al diario The Wall Street Journal que el FBI y la policía haitiana están en contacto con los secuestradores y buscan la liberación de los misioneros, secuestrados por una banda llamada 400 Mawozo, una de las más poderosas de Haití.

Los 16 estadounidenses y un ciudadano canadiense fueron retenidos en Titanyen, un suburbio de Puerto Príncipe este sábado, mientras estaban en Haití con la organización Christian Aid Ministries con sede en Ohio.

Entre los rehenes se encuentran 16 estadounidenses y un canadiense, entre ellos cinco niños, incluido uno de ocho meses, y los demás de 3, 6, 14 y 15 años.

MILLONARIA DEMANDA

"La demanda se hizo al jefe de país de Christian Aid Ministries - pidieron $1 millón por persona", dijo Quitel en una entrevista telefónica con el diario The New York Times. "A menudo, estas pandillas saben que estas demandas no se pueden cumplir y considerarán una contraoferta de las familias, y las negociaciones pueden llevar un par de días a veces, o un par de semanas".

Lo que se sabe de los misioneros secuestrados en Haití

Quitel dijo al Wall Strreet Journal que las negociaciones podrían llevar semanas.

"Estamos tratando de que los liberen sin pagar ningún rescate", dijo Quitel. “Este es el primer curso de acción. Seamos honestos: cuando les demos ese dinero, ese dinero se utilizará para comprar más armas y municiones”.

Hasta donde él sabía, dijo, la pandilla no emitió una fecha límite para el pago.

En Haití, que durante décadas se mantiene en el caos político, los secuestros de ricos y pobres por igual son alarmantemente comunes.

La pandilla “400 Mawozo” ha ido creciendo en fuerza durante los últimos tres años, sumando hasta 150 miembros, y esencialmente ha tomado el control de Croix des Bouquets, según le dijo a CNN una fuente de las fuerzas de seguridad de Haití.

El secuestro para pedir rescate es una actividad característica de la pandilla. Solo este año han secuestrado a decenas de personas, incluyendo extranjeros.

Al menos 628 secuestros se han registrado desde enero, incluyendo 29 extranjeros, y la pandilla normalmente exige rescates de hasta $20 mil, según el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), organización sin fines de lucro con sede en Puerto Príncipe.