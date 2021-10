Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas da positivo por Covid

(POLÍTICA YA). – El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dio positivo por Covid-19 este martes.

Marsha Espinosa, portavoz del DHS, informó que Mayorkas, que tenía previsto viajar a Colombia junto con el secretario de Estado Antony Blinken, tomó una prueba de Covid como parte de los protocolos de rutina previos al viaje.

"El secretario Mayorkas dio positivo esta mañana para el virus COVID-19 después de tomar una prueba como parte de los protocolos de rutina previos al viaje”, dijo Espinosa en un comunicado. “El secretario Mayorkas está experimentando solo una congestión leve; está completamente vacunado y se aislará y trabajará en su casa según los protocolos de los CDC. El rastreo de contactos está en marcha".

