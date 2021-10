Arrestado por cometer varios accidentes de tránsito

(NOTICIAS YA).-

Leonardo Sandoval Corona fue acusado de cometer dos accidentes de tránsito con un DUI e irse a la fuga. Corona fue encontrado por funcionarios de la policía tendido en un colchón en la acera.

El hombre está acusado de manejar bajpo la influencia del acohol y causar daños corporales sustanciales, ademas de no brindar ayuda en un accidente de vehículo, no disminuir la velocidad, conducir sin licencia y no brindar información a las partes involucradas en el accidente.

El incidente ocurrió en Hacienda Avenue y Rainbow Boulevard la noche del viernes 15 de octubre. Según el informe de arresto, la policía que respondió al reporte encontró a Corona al oeste del lugar del choque tendido sobre un colchón en la acera. Los agentes informaron haber detectado un fuerte olor a alcohol y notaron que había defecado en sus pantalones. "Me di cuenta de que luchaba por pararse y tambaleaba", dijo un oficial en el informe.

Posteriormente, la policía se enteró que Corona era sospechoso de otro accidente de tránsito donde atropelló a una persona y se dió a la fuga.

El sospechoso negó haber estado ingiriendo alcohol antes del accidente, según el informe. Fue trasladado al hospital donde fue sometido a un análisis de sangre.