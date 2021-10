Centro Médico Militar Nacional Walter Reed cerró de emergencia por amenaza de bomba

(NOTICIAS YA).- Autoridades informaron sobre el cierre de emergencia del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por una supuesta amenaza de bomba.

El informe oficial indica que: "aproximadamente a las 8:45 am, la instalación recibió una llamada telefónica de una fuente anónima que indicaba que había una bomba en o cerca del Edificio 10. El personal de seguridad ha respondido al lugar".

2/2 - 0925, 20OCT21: The base is on lockdown. All personnel should shelter in place. All gates are closed to non-emergency traffic. The public is asked to avoid the area.

