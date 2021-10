Demandarán por homicidio culposo a Glenwood Caverns Adventure Park

(NOTICIAS YA).-El abogado que representa a la familia de Wongel Estifanos dijo que este miércoles se presentará una demanda por homicidio culposo contra Glenwood Caverns Adventure Park .

Esto luego de que la pequeña Wongel Estifanos, de seis años, muriera el 5 de septiembre durante un paseo en el parque.

Un informe publicado el 24 de septiembre detalló los múltiples errores que habrían cometido los operadores del parque en los momentos previos a la muerte de la menor. La investigación reveló que los operadores no se aseguraron de que la niña estuviera sentada con sus dos cinturones de seguridad, en lugar de estar atada a ellos antes de que despegara el viaje de Haunted Mine Drop.

“Los pasajeros no pueden hacerlo por sí mismos en este paseo en particular, tiene que hacerlo el parque y el parque no pudo asegurarla”, expresó el abogado Dan Caplis durante una intervención en Fox31.