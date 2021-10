Encuentran muerta a mujer con aparente herida de bala en Bonita

(NOTICIAS YA).-Las autoridades investigan la muerte de una mujer que se cree recibió un disparo la madrugada de este miércoles en el área de Bonita.

Un alguacil del condado de San Diego estaba patrullando alrededor de las 3 a.m., cerca de 5700 Quarry Road en Bonita cuando encontró el cuerpo de la mujer, dijo el portavoz y teniente Tom Seiver, y agregó que parecía que la mujer tenía una herida de bala.

.@SDSheriff Lieutenant Tom Seiver gives an update on a homicide investigation in Bonita. Anyone with information is urged to call the Crime Stoppers @sdcrimestoppers anonymous tip line at (888) 580-8477. pic.twitter.com/f5Pr7bVDtB

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) October 20, 2021