DeSantis impugnará mandato federal de vacunas contra COVID-19 en empleados

(NOTICIAS YA).- Este jueves, Ron DeSantis anunció en una rueda de prensa en Clearwater que insta a la legislatura del estado a reunirse extraordinariamente en noviembre para proteger a los empleados que están siendo obligados a vacunarse contra el coronavirus para mantener sus trabajos.

El gobernador de Florida indicó que impugnará el mandato federal de inmunización contra el COVID-19 que está dejando a muchas personas sin empleo.

DeSantis explicó que en la última

I am calling the Florida Legislature back for a Special Session to pursue stronger protections for Floridians against federal government mandates.

No one should lose their job over a COVID shot.https://t.co/H2v8I3GQiA

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 21, 2021