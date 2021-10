Experto médico le responde a quiénes aún no están vacunados

(NOTICIAS YA).-

A pesar de que las vacunas COVID-19 han pasado por ensayos clínicos y fueron aprobadas para su uso de emergencia. La mayoría de las personas que no se han inmunizado, dicen que no lo hacen porque les preocupan los efectos secundarios y temen que no sean seguras.

Estas inquietudes fueron abordadas por el Dr. Héctor Frisbie y nos explica ¿cuál es el mensaje de los expertos para estas personas?

Los médicos dicen que las personas deben dejar de creer en teorías conspirativas sobre la vacunas porque lo único que es cierto es que protegen contra la enfermedad y salvan vidas.

En Colorado cerca de un millón 135 mil residentes que son elegibles para la inyección, no la han recibido.

Por otro lado, no falta la persona en casa que se esté burlando y que piensa que la vacuna contiene un chip o que es un experimento para controlarnos.

Para ello, nuestro compromiso es brindarle información que está basada en la ciencia y no las teorías que se encuentran en las redes sociales o grupos de Whatsapp.