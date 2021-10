Larry Millete se declara no culpabla del homicidio de su esposa, Maya Millete

(NOTICIAS YA).- Un nuevo capítulo se abre en el caso de Maya Millete, la madre de tres hijos de Chula Vista desaparecida desde el 7 de enero. Ahora queda un largo proceso judicial en contra de su esposo Larry Millete, acusado de su homicidio.

Larry Millete se presentó en una corte del sur de San Diego frente a la juez Maryann D’Addezio, acusado del homicidio de su esposa, Maya Millete.

La abogada defensora, en nombre Larry Millete, presentó una declaración de no culpabilidad, con lo que se da inicio a lo que se espera sea un largo proceso en su contra en el que se buscará probar que cometió el homicidio de su esposa, vista por última vez el 7 de enero de este año.

En una primera explicación del caso, la fiscal de Distrito, Summer Stephan, señaló que la fiscalía puede entablar cargos a pesar de que no haya un cuerpo y que la ley es tan clara que no pueden dejar que una persona cometa un homicidio y obtenga un beneficio al ocultar su cuerpo de una manera en la que no se pueda descubrir.

La fiscal además señaló que los casos de personas desaparecidas muchas veces permanecen sin resolver, pero que la evidencia que se ha desarrollado apunta en una sola dirección: May fue asesinada.

Vluntarias que por meses han sumado esfuerzos para encontrar a May, estuvieron fuera de la corte y expresan tristeza por la situación en la que se encuentra la familia y que han podido ver el dolor en sus caras y que saben que sus corazones están rotos; razón por la que hoy están presentes para demostrar su apoyo.