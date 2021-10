Migrantes preocupados al recibir vacunas COVID-19 no aprobadas para ingresar a EE.UU.

(NOTICIAS YA).-La falta de información más precisa en torno a los requisitos de vacunación y su aprobación para cruzar a los Estados Unidos, tienen a la comunidad migrante en la incertidumbre.

Son miles de migrantes los que recibieron las dosis de cansino, y de no ser aceptada para ingresar a Estados Unidos, los deja fuera de una posibilidad de asilo político.

Nunca imaginaron que la vacuna que los protegería del COVID-19 les impediría llegar a suelo estadounidense, al lugar en el que precisamente buscan salvar su vida, tras salir huyendo de sus comunidades por la violencia y persecución de grupos criminales armados.

“La preocupación no nada más viene personal, sino viene siendo por toda la gente que aquí en el albergue estamos vacunados con cansino. Somos inmigrantes que no tenemos la vacuna que Estados Unidos está pidiendo, como le vamos hacer para ingresar,” dijo Gómez, desplazado de Michoacán.

Para la mayoría de las comunidades de migrantes en busca de asilo, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca sólo llegó cansino, el biológico de origen chino que aún no ha sido aceptado por la organización mundial de la salud.

Aunque el pronunciamiento oficial del gobierno de Estados Unidos, solo habla de un esquema de vacunación completo, son las autoridades mexicanas las que han reiterado que la vacuna cansino, aplicada en México, no será aceptada.

Ante esta incertidumbre hay migrantes que si consideran aplicarse una segunda vacuna de otro laboratorio.

“Si me dice mi hija que me la ponga, que no pasa nada, tengo miedo de volverme a poner una vacuna, pero dice mi hija que no pasa nada y si me la voy a poner.” Comentó Evangelina Soto, desplazada de Michoacán.

Hay familias cuyos miembros tienen vacunas diferentes, la incertidumbre es si este requisito de vacunación los separaría y que pasaría con los menores de edad.

Tan solo en el albergue Ágape hay 50 migrantes que recibieron cansino, pero son miles en la misma situación.

“No es justo que por una vacuna se le quite todo su derecho a alguien que nomás está pidiendo ayuda y socorro.” Dijo Alberto Rivera, encargado del albergue Ágape.