Adopción de mascotas sin costo para este fin de semana en San Diego

(NOTICIAS YA).-El alcalde de San Diego, Todd Gloria, espera ayudar a docenas de mascotas a encontrar un hogar durante un evento especial de adopción este fin de semana.

Los animales adultos estarán disponibles para adopción con exenciones de tarifas en la Sociedad Protectora de Animales de San Diego. Las tarifas se aplicarán a las primeras 100 adopciones de mascotas adultas de viernes a domingo y, después de eso, las tarifas de adopción de todos los animales adultos serán de $25 solo para este fin de semana.

We had so much fun with @MayorToddGloria today while promoting #Gloria100: Oct. 22-24, fees will be waived for the first 100 adult pets who are adopted. After 100 adoptions, all adult animals will be $25. https://t.co/elaDGiK8CD. pic.twitter.com/czMY3O8JNL

— San Diego Humane Society (@sdhumane) October 22, 2021