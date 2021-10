Aprueban programa de pases gratis para transporte público en jóvenes de San Diego

(NOTICIAS YA).-San Diego da un paso importante en temas de transporte público para la comunidad más necesitada, al aprobar un programa piloto de pases gratis para jóvenes menores de 18 años.

Vivian Moreno, concejal de la ciudad de San Diego y presidenta del Grupo de Trabajo de Equidad Social de SANDAG, dijo que el programa piloto tardaría mucho en llegar.

"Proporcionar pases de transporte gratuitos para los jóvenes es la mayor inversión que puede hacer nuestra región para garantizar que el número de pasajeros en transporte público aumente en el futuro. Los pases gratuitos de tránsito juvenil también tienen el beneficio inmediato de conectar a los jóvenes con la escuela, el trabajo, las pasantías y otras oportunidades educativas y profesionales.

Thank you @SANDAG Board of Directors for approving this much needed pilot program! Providing free transit passes for youth is the single greatest investment our region can make to ensure that transit ridership grows in the future https://t.co/p32QRJUUVf pic.twitter.com/cb252MqFuv

