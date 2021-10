Expertos advierten sobre crisis de salud mental en los niños

(NOTICIAS YA).-Expertos en salud pediátrica están pidiendo la ayuda de la comunidad para combatir una crisis de salud mental que se está evidenciando en los niños a nivel nacional.

La Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente y la Asociación de Hospitales de Niños declararon esta semana una emergencia nacional en la salud mental de niños y adolescentes. Los profesionales de la salud mental aseguran que han notado tendencias alarmantes en la cantidad de niños que reportan una variedad de problemas de salud mental.

“Hemos visto un aumento generalizado en todos nuestros servicios”, dijo el Dr. Ron-Li Liaw, presidente del instituto de salud mental pediátrica del Hospital de Niños de Colorado.

Solo entre enero y mayo, el sistema pediátrico del Hospital de Niños de Colorado registró un aumento del 73% en las visitas de salud conductual al departamento de emergencias en comparación con el mismo período de tiempo en 2019. Los pacientes llegan reportando aumento de ansiedad, depresión y sentimientos de aislamiento y desconexión social.

“La demanda ha superado por completo el acceso y la capacidad del sistema de salud mental de nuestros niños. No me refiero solo a Children's, me refiero a todo el estado de Colorado ”, dijo Liaw.

Para afrontar esta situación, el Dr. Liaw dice que están trabajando activamente para contratar a más profesionales de la salud mental en todos los niveles de experiencia.

Por su parte, la Dra. Sheryl Ziegler, terapeuta infantil y familiar, dice que es probable que haya varios factores que conducen al aumento de la demanda; La mayoría proviene de la pandemia.

"Todavía hay mucho miedo, y la vida de los padres puede que no sea la misma, o es posible que todavía estén tratando de trabajar desde casa o hacer malabares con las cosas de manera diferente", dijo la doctora Ziegler.