Los CDC amplían la elegibilidad para las vacunas de refuerzo COVID-19

(NOTICIAS YA).-Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron este viernes la elegibilidad para las vacunas de refuerzo COVID-19.

La directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, M.D., M.P.H., respaldó la recomendación del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC para una inyección de refuerzo de las vacunas COVID-19 en ciertas poblaciones.

La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la recomendación de uso de los CDC son pasos importantes para la lucha contra el virus.

Para las personas que recibieron una vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19, los siguientes grupos son elegibles para una vacuna de refuerzo a los 6 meses o más después de su serie inicial:

Today, @CDCDirector Dr. Rochelle Walensky endorsed ACIP recommendation for a #COVID19 vaccine booster shot in certain populations. @US_FDA's & CDC’s recommendation for use are important steps forward as we work to stay ahead of the virus. Full statement: https://t.co/rqZswtQ7Aq

— CDC (@CDCgov) October 22, 2021