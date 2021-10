Mujer muere tras accidente que la dejó sumergida con su auto en un lago de Celebration

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Sanford murió esta mañana después que su automóvil descendió en un lago en el condado de Osceola, según la patrulla de carreteras de Florida.

El accidente fatal ocurrió a las tres y diez de la mañana en la intersección de Celebration Blvd. y World Dr., noreste de Celebration High School.

Las autoridades dijeron que la mujer de Sanford, quien cumplió años anoche, estaba manejando a ‘alta velocidad’ en la calle World Dr., donde el límite de velocidad es de 35 millas por hora, cuando falló al parar en el semáforo.

La mujer luego chocó en una curva de la acera afrete de del letrero de la ciudad de Celebration.

No se sabe cuán rápido iba la mujer pero según investigadores, no había ninguna indicación que la mujer redujo su velocidad antes de colisionar.

La patrulla de carreteras de Florida explicó que el vehículo saltó sobre e impactó la pared, que mide ocho pies de alto, y un jardín de flores.

Después, el auto volcó y cayó en un lago, 200 yardas al este de la Interestatal 4.

El equipo de buceo del departamento de bomberos de Orlando descubrió el cuerpo de la mujer dentro del lago. Ahí la víctima fue declarada muerta.

We are currently working to recover a submerged vehicle w/ unknown # of occupants at Celebration Blvd & World Dr. The @OrlandoFireDept dive team currently has divers in the water. Traffic lanes blocked near Celebration High School. Expect delays for several hours. pic.twitter.com/CmrUpThxmT

— Osceola County Fire Rescue & EMS (@OSCFR) October 22, 2021