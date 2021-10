Planeó secuestrar a una niña en Florida y la policía pudo capturarlo a tiempo

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado justo a tiempo antes de que pudiera raptar a una menor de edad, según lo tenía planeado en Clearwater, indicó la policía.

Jacob Holman, de 26 años, enfrenta cargos de intento de secuestro y posesión de pornografía infantil luego de que las autoridades descubrieran que recolectó artículos que escribió en una lista para poder secuestrar presuntamente a una niña de 5 años:

El Departamento de Policía de Clearwater informó que Holman estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica en su residencia este jueves y allí los oficiales se enteraron del macabro plan de este hombre, quien además escribió en dicha lista:

No obstante, en el teléfono celular de Holman se encontró un video de una niña de aproximadamente 5 años en una tienda local y en su computadora, los agentes hallaron imágenes de pornografía infantil.

Confirman que restos encontrados son los de Brian Laundrie

Holman fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado Pinellas.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Policía de Clearwater, Dan Slaughter, expresó:

Jacob Holman, 26, was planning to kidnap a young girl and was gathering items to carry out his plot -- duct tape, shovel, gloves. He also had a list that included "snatch up lil girl" and "throw in trunk." He's in the Pinellas County Jail this morning on multiple charges. pic.twitter.com/FAhCrvlL6f

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) October 22, 2021