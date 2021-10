Southwest no despedirá a empleados que no se vacunen, asegura CEO

(NOTICIAS YA).- A pesar de la orden federal, la aerolínea Southwest no despedirá a sus empleados que decidan no vacunarse.

En septiembre, el presidente Joe Biden anunció que los contratistas federales, incluyendo las aerolíneas que tienen contratos con el gobierno, deben exigir a sus empleados que estén vacunados contra la COVID-19 antes del 8 de diciembre.

Southwest, de acuerdo con Business Insider, se encontraba entre las compañías que indicaron que los empleados no vacunados estaban en riesgo de perder su empleo. Sin embargo, su versión ha cambiado un poco.

“No vamos a despedir a nadie que no se vacune. Nadie perderá su trabajo el 9 de diciembre si no cumplimos perfectamente (con el mandato)”, dijo el presidente ejecutivo de la aerolínea, Gary Kelly.

El 4 de octubre, la empresa indicó que los trabajadores deberían estar completamente vacunados antes del 24 de noviembre para conservar su empleo.

Respecto a estos esfuerzos, Kelly dijo que eran un “trabajo en curso” y que Southwest continuará “trabajando en buena fe para satisfacer los requerimientos de la orden ejecutiva”.

Asimismo, y de acuerdo con CNBC, Southwest dijo este martes a sus empleados que aquellos que no se vacunen debido a una exención médica o religiosa no tendrán que pedir licencia sin goce de salario.

Otras aerolíneas han indicado que despedirán a los trabajadores que no se vacunen contra COVID-19 o ya han comenzado a hacerlo, incluyendo American Airlines y United Airlines.