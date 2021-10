Cansados por la actividad delictiva, residentes de Barrio Logan exigen seguridad en su vecindario

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Este viernes, un tiroteo a plena luz del día dejó una estela de balas perdidas que terminaron incrustadas en un complejo de departamentos de Barrio Logan.

"Pues yo escuché de tres a cuatro balazos: pum pum pum pum", relató Adriana, una residente del edificio, el momento de la balacera.

De hecho, una de las balas penetró el edificio y quebró un cristal de la puerta principal. Oficiales de la policía de San Diego se hicieron presentes para investigar la balacera que dejó al menos dos impactos de bala en el complejo ubicado en la esquina de la avenida Logan y la calle 16.

"Me dio mucho miedo, me agaché, mire a mis perritos y dije ya me los mataron", agregó Adriana. Sin embargo, afortunadamento no se reportaron heridos.

Por su parte, Jessica, otra residente tuvo que dejar el trabajo para atender a su hija quien se encontraba en casa cuando ocurrió el tiroteo poco después de las 4 de la tarde.

"Recibí una llamada de mi niña asustada y llorando que estaba una balacera y yo todavía en el trabajo... ya me vine para verla", declaró la madre.

Con otro bebé en camino, la inquilina embarazada ya considera mudarse pues dice que el vecindario se ha vuelto demasiado inseguro.

"Ya uno sale hasta corriendo. No nos podemos estacionar afuera por la inseguridad, 'so' la verdad no nos sentimos agusto", añadio Jessica.

Esto se ha convertido en una queja común entre otros vecinos, pues dicen que desde que llegó el campamento de indigentes ubicado justo en frente de su edificio, los problemas han incrementado.

"Ya los niños no pueden salir a jugar; nosotros en la noche ya no podemos dormir porque siempre están gritando peleandose; sacan cuchillos; se hacen popo, pipi. Es algo disculpe muy asqueroso", dijo Adriana.

"Son cosas que nadie debería tener esa experiencia, Nosotros pagamos nuestra renta a tiempo y todo; y yo pienso que nadie debería estar pasando por eso", agregó Esther, otra vecina del complejo.

Es por eso que exigen a funcionarios que tomen cartas en el asunto.

"Las autoridades como Vivian Moreno, como alguien que realmente nos pueda ayudar porque necesitamos ayuda, necesitamos seguridad", concluyó Adriana.

Intentamos comunicarnos con la oficina de la concejal del distrito 8 Vivian Moreno, encargada de dicho vecindario, pero hasta esta publicación seguimos esperando una respuesta.