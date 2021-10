Alerta de fuertes lluvias y vientos para San Diego y Tijuana

(NOTICIAS YA).-Un frente frío que desciende por las costas de California, traerá lluvias intensas el lunes por la tarde y por la noche al condado de San Diego, de acuerdo a los meteorólogos.

Se emitió un aviso de alto oleaje desde las 11 a.m. del lunes hasta las 3 a.m. del miércoles para las áreas costeras del condado de San Diego, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

We're gonna get some rain, wind and cool weather today. pic.twitter.com/IKi2IHmWWm

Se esperaba un alto riesgo de corrientes de resaca en todas las playas desde el lunes hasta la madrugada del miércoles. Un oleaje largo del oeste y un oleaje largo del sur pueden dar como resultado un oleaje de entre 6 y 8 pies, con series de hasta 10 pies posibles en el sur del condado de San Diego, dijeron los meteorólogos.

Se esperan fuertes vientos racheados el lunes en partes de las montañas y desiertos. Se pronosticó que el martes sería un día seco y fresco, seguido de un clima más cálido y un flujo débil en alta mar en la segunda mitad de esta semana, dijeron los meteorólogos.

Se esperaba que el sistema de tormentas trajera vientos del suroeste y noroeste con ráfagas de 20-25 nudos en las aguas exteriores y más cercanas a los 20 nudos en las aguas interiores el lunes por la tarde y el martes. Se esperaban mares combinados de 6 a 10 pies, más altos en las aguas exteriores.

The incoming Pacific storm system 🌬️will be bringing us widespread rain 🌧️🌧️🌧️Monday. Here is the latest projection of rain amounts from our high res radar model. #CAwx pic.twitter.com/6h4JAO7qbS

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 24, 2021