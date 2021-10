Atropellan en Weslaco a joven embarazada y pierde la vida

Una mujer perdió la vida al ser atropellada el pasado viernes 22 de octubre en la noche en la carretera I-2 al oeste, de Weslaco por la salida westgate y milla 6, se indica que la joven estaba embarazada.

Las autoridades de Weslaco siguen investigando lo que sucedió. La familia de la víctima infirmó que tenía 21 años y 4 meses de embarazo, fue atropellada por un vehículo, la identidad de la joven fue revelada por sus familiares y respondía al nombre de Isabel Mandujano.

Según una versión no oficial, Isabel fue atropellada cuando se orilló porque se le había ponchado una llanta, entonces quiso poner la camioneta en la que viajaba a un lado para no estorbar, al parecer la mujer se bajó y fue atropellada.

Las autoridades no han confirmado, pero según el esposo de Isabel el responsable ya fue detenido.

Su esposo cuenta a Univision 48 cómo se enteró los hechos suscitados aquel viernes.

Francisco Mandujano se enteró porque le mandaron una fotografía de su camioneta

“Él me dijo, Ey carnal ¿esta no es tu troca? Y luego le dije ¿a ver? Me mandó una foto de la troca nomas y le dije… si esa es mi troca, ¿qué está haciendo ahí?, pos está en medio del freeway, tuvo un accidente la troca. ¿Quién la andaba manejando? Pues mi esposa y luego me dijo “sorry to tell you wey pero la atropellaron”.

Hasta el momento las autoridades de la ciudad de Weslaco no han dado a conocer más detalles sobre este caso siguen investigando.

La familia Mandujano está pidiendo ayuda de la comunidad para poder pagar los gastos del funeral de la joven Isabel, si usted quiere ayudar a la familia puede hacerlo ingresando a la página de Go Found Me, bajo el nombre de Francisco Mandujano.