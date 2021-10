Capacitan a conductores de autobuses de escuela para mantener seguros a los estudiantes

Los Distritos Escolares del Valle siguen trabajando por mantener a los estudiantes a salvo cuando van a bordo de los autobuses escolares.

Según el concilio Nacional de Seguridad en el año de 2019 hubo 13,000 personas que resultaron heridas por accidentes relacionados con los autobuses escolares y 109 personas murieron en esos accidentes, por lo que las autoridades correspondientes han indicado que, este es un tema importante y trabajan para que los conductores siempre estén muy pendientes de todo lo que hay a su alrededor mientras manejan para no formar parte de las estadísticas de los accidentes.

Por ley, si usted se aproxima a un autobús escolar tiene que pararse completamente si el “STOP” o la luz roja está anunciada debe pararse. Si usted no se detiene totalmente ante un autobús escolar puede ser acreedor de multas de $500.00 o $1,500 dólares o hasta más si no es la primera vez que es multado por este motivo.

Los Distritos Escolares de la región siguen tratando de asegurarse de que los estudiantes estén completamente seguros en el interior del autobús durante el trayecto que dure el recorrido de este, en el caso de Sharyland ISD, los administradores informan que el transporte escolar de las escuelas están equipados con un IPad que tiene una aplicación denominada “Here comes the bus” (Aquí va el autobús) lo cual permite que los padres de familia puedan saber exactamente dónde están sus hijos durante el trayecto.

El Distrito Escolar indica que se dan capacitaciones constantes para todos los conductores con el objetivo de mantener actualizados a todo el personal encargado del transporte escolar.