El campamento migrante El Chaparral impide la apertura del cruce peatonal PedWest

(NOTICIAS YA).-A diferencia de todos los cruces fronterizos que estarán disponibles una vez que se reabra la frontera para viajes no esenciales a partir del 8 de noviembre, la garita peatonal de El Chaparral, conocida como el PedWest.

El PedWest no abrirá el 8 de noviembre por el campamento migrante que desde hace meses rodea El Chaparral, ante el anuncio los migrantes viviendo en la zona aseguraron que no se moverán del lugar, por lo que la alcaldesa de Tijuana llegó al campamento para tratar de convencerlos que abandonen esta zona.

“Esta garita no se va abrir, se va abrir la otra, el 8 de noviembre, porque genera un riesgo, para que cruce, para que entre, para ellos mismos.” Confirmó Monserrat Caballero, Alcaldesa de Tijuana. “Si se van a quedar en la ciudad, esta no es una condición para vivir.”

La alcaldesa recorrió algunas carpas, habló con 5 familias e informó que en los próximos 10 días instalarán un cerco para delimitar el campamento y tener control de quien entra y quién sale.

“Vengo avisarles de manera pacífica, que vamos a ser una cerca perimetral, vamos a verificar quién entra y quién sale, se van a credencializar, porque si mañana se nos pierde un niño, que va a pasar no sabemos, o pasa un incendio, alguna situación catastrófica”, agregó la alcaldesa.

La alcaldesa también ofreció trasladarlos a albergues o regresar a sus lugares de origen.

“Sigue la apertura para que puedan adquirir su retorno a su lugar de origen con toda la familia, mamá papá y los que fueran necesario.” Dijo Rosario Lozada, del Sistema de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.”

Aunque las autoridades han brindado diferente tipo de ayuda a los migrantes, ellos no están dispuestos a moverse del campamento El Chaparral.

“Yo de aquí no me muevo, mejor muerta porque para irme a morir allá, mejor me muero aquí.” Comentó Solía, migrante de Honduras.

Muy pocos migrantes tuvieron oportunidad de ver a la alcaldesa, escuchar sus propuestas o de exponer su problemática. De acuerdo a un reciente censo de la gente que está establecida en el campamento; hay 1,300 personas y 345 son menores de edad.