FOTOS: fuertes lluvias dejaron inundada y sin energía el área de la Bahía de CA

(NOTICIAS YA).-Es hora de estar atentos al tiempo, ya que esta semana se despliega un aluvión de amenazas meteorológicas por todo Estados Unidos, creando peligros de costa a costa.

En el área de la bahía de California, las fuertes lluvias de ese domingo causaron inundaciones generalizadas y cortes de energía, de acuerdo con información de Fox News.

Aproximadamente 117,828 clientes en el área estaban a oscuras, según el informe de de Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

La empresa de servicios públicos llamó a "todas las manos a la obra" para que el servicio vuelva a funcionar, dijo Megan McFarland, una portavoz de PG&E en entrevista con KTVU.

El Departamento de Bomberos de San Francisco (SFFDPIO) tuiteó uno de los incidentes causado por las lluvias:

"Árbol dentro de la casa con daños menores y sin heridos.

@sfpublicworks notificado. 201 Montalvo"

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) October 24, 2021