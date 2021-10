Murió James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en “Friends”

(NOTICIAS YA).- James Michael Tyler, mejor conocido como el gerente de la cafetería Gunther en el exitoso programa "Friends", murió pacíficamente en su casa el domingo, según su representante Toni Benson.

“El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo “amigo”), de la exitosa serie Friends, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y esposo amoroso”, dice la declaración de Benson.

“A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conocías una vez, habías hecho un amigo de por vida”, se lee en el comunicado.

El actor era mejor conocido por interpretar a Gunther, el gerente de la cafetería Central Perk y admirador de Rachel en el icónico programa de televisión de los 90 durante 10 temporadas, pero apareció en muchos otros títulos, incluidos “Scrubs”, “Modern Music” y “Sabrina, la bruja adolescente”.

Jennifer Aniston recurrió a su cuenta de Instagram tras la muerte de Tyler para enviar un emotivo mensaje. “Friends no habría sido lo mismo sin ti”, escribió la actriz, compartiendo un fragmento de la última temporada, en el que Gunther le declara su amor a Rachel.

Los co-creadores de “Friends”, Marta Kauffman y David Crane, le dijeron a CNN en un comunicado que Tyler era un “hombre genuinamente amable y dulce”.

“Cuando comenzó como extra en ‘Friends’, su espíritu único nos llamó la atención y supimos que teníamos que convertirlo en un personaje”, se lee en el comunicado. “Hizo que el amor no correspondido de Gunther fuera increíblemente identificable. Nuestro corazón está con su esposa, Jennifer Carno”, se agrega.

Tyler reveló por primera vez que estaba luchando contra el cáncer de próstata en etapa 4 en junio, cuando habló con el programa “Today Show” de NBC y dijo que los médicos descubrieron su cáncer durante un examen físico de rutina cuando tenía 56 años.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes y la segunda causa más importante de muerte por cáncer entre los hombres en Estados Unidos, según la Clínica Mayo.

Aunque algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o incluso ningún tratamiento, otros son agresivos y pueden propagarse rápidamente.

“Warner Bros. Television lamenta la pérdida de James Michael Tyler, un actor querido y parte integral de nuestra familia FRIENDS”, tuiteó la cuenta de Twitter de “Friends”. “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fanáticos”.

