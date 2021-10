Niña de 5 años murió tras choque ocasionado por conductor ebrio en Florida

(NOTICIAS YA).- Un hombre hispano fue arrestado con múltiples cargos criminales en su contra por manejar en estado de ebriedad, chocar un vehículo y provocar la muerte de una menor de edad, huyendo además del lugar del crimen este sábado en Mulberry, Florida, según la policía.

Ernesto López Morales, guatemalteco de 32 años, conducía a alta velocidad un Chevrolet Suburban 2005 negro en sentido oeste por la State Road 60 en Mulberry, sin las luces del auto encendidas la noche del sábado 23 de octubre cuando impactó por la parte de atrás a un Hyundai Elantra gris 2016 donde iban a bordo una mujer de Plant City, quien manejaba y una menor de edad en la parte trasera. El Elantra fue impulsado a unos 600 pies tras el choque.

Cuando las autoridades acudieron a la escena, hallaron a la niña de 5 años sin vida, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital con heridas que no ponían su vida en riesgo.

Morales, abandonó el lugar del accidente y dejó el vehículo, tal como lo indicaron testigos y los paramédicos.

Los agentes de la Oficina del Alguacil del condado Polk lograron ubicar a Morales en su residencia, quien dijo haber consumido 6 cervezas de 32 onzas y salir a comprar más.

No obstante, Morales confesó a la policía no haber encendido las luces el vehículo y escapar de la escena, porque no tiene licencia de conducir ni seguro.