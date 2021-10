Rescatan a tres niños abandonados con el cadáver de su hermano

(NOTICIAS YA).- El cadáver de un niño de 9 años fue encontrado dentro de un apartamento en Texas del que fueron rescatados tres niños, quienes vivieron durante meses en condiciones deplorables tras ser abandonados por sus padres.

La trágica escena fue descubierta durante la tarde de este domingo, después de que la policía fue llamada a un complejo de apartamentos en Green Crest, al suroeste del condado de Harris, en Houston.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris informó que fueron llamados a la escena por un adolescente de 15 años, quien le dijo al despachador del 911 que tanto él como sus dos hermanos pequeños habían estado viviendo solos en el departamento por varios meses.

El adolescente también dijo que su hermano de 9 años había estado muerto por casi un año, tiempo en que convivieron con el cadáver, que no estaba oculto.

“He estado en este negocio por mucho tiempo y nunca vi nada como esto”, dijo el alguacil Ed González al informar sobre el estremecedor caso.

