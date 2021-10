Tiroteo en centro comercial de Idaho deja al menos dos muertos y varios heridos

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo en un centro comercial de Boise, Idaho dejó al menos dos muertos y seis heridos, incluyendo un policía, según reportaron las autoridades. La Policía informó en la tarde del lunes lo sucedido en el The Boise Towne Square, uno de los "malls" más grandes de la ciudad, mientras solicitó al público que evitaran esa área.

Asimismo dijeron que un sospechoso fue puesto bajo custodia de la Policía y ya se encontraban informando a los familiares de las víctimas lo sucedido.

Al momento, se han entrevistado docenas de personas a las afueras de la entrada de la tienda por departamentos Macy´s.

Además la autoridades se encuentran investigando lo que parece ser otra escena criminal en un restaurante cercano al centro comercial.

El jefe policial de Boise comentó que las autoridades siguen revisando el centro comercial como medida de precaución, aunque creen que se trataba de un solo sospechoso.

Officers continuing to work their way though the mall to clear each business. It is expected to take a little while. We have no further information indicating additional threats at this time.

— Boise PD (@BoisePD) October 25, 2021