Aún no se sabe nada del paradero del joven Ricardo Lizalde

Ya ha pasado más de un mes y medio que el joven Ricardo Lizalde de 25 años desapareció y su madre sigue en su búsqueda sin tener noticias de lo que le haya sucedido.

La madre de Lizalde Sharon Courtney, no ha dejado de buscar a su hijo y pidió ayuda a Univision 28 para poder encontrar a Ricardo quien desapareció desde el 23 de agosto de este año.

La señora Courtney señaló que, su hijo se encontraba viviendo en Odessa con su pareja, esta persona se comunicó ese mismo día y le comunicó de la desaparición, preguntando sobre el paradero de Ricardo.

“El 26 le dije, ¿ha sabido algo de mi hijo?, me empecé a preocupar, porque inmediatamente yo trate de comunicarme con él para ver dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba pasando, él no se comunicó, no me contestó el teléfono y ya la preocupación mía empezó, me comuniqué con el papá de él que está en El Paso, Texas, le dije, sabes que no se sabe nada de mi hijo, ¿la muchacha se comunicó contigo? dijo sí, me dijo que se había llevado la troca de ella” indicó Sharon Courtney.

Las autoridades informaron que el día 29 encontraron una camioneta abandonada que creen era la que utilizaba Lizalde, mientras que la madre del joven declaró que, muy cerca de ahí a cien meteros de distancia encontraron un cuerpo, no se sabe si pertenece a Ricardo, se le hicieron las pruebas correspondientes de ADN al papá para poder comprobar la identidad de ese cadáver.

Las autoridades han confirmado lo que dice la señora Courtney pero, no han querido dar declaraciones para no entorpecer la investigación de este caso.

La madre de Lizalde dijo que se le informa que el cuerpo esta irreconocible, no se puede identificar y menciona que una gorra que tiene al parecer no es la misma que usaba su hijo, con la esperanza de encontrar con vida a Ricardo.

La señora Courtney muestra en el video algunas imágenes de esa gorra con Univision.