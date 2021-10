Capturada vendiendo drogas en centro de rehabilitación que dirigía en Florida, según la policía

(NOTICIAS YA).- Una mujer que trabajaba en un centro de rehabilitación de drogas de Florida fue arrestada por vender opioides a algunos pacientes, de los cuales uno recayó, tal como lo indicaron las autoridades.

Niña de 5 años murió tras choque ocasionado por conductor ebrio en Florida

Misty Leigh Gilley, de 50 años, está acusada de vender fentanilo a clientes vulnerables de centro de tratamiento de desintoxicación y abuso de sustancias Simply Recovery, ubicado en la ciudad de Altamonte Springs, en el condado Seminole, según anunció el Alguacil de la entidad, Dennis Lemma este martes.

La investigación inició tras la recaída de una de las pacientes de este centro de rehabilitación de drogas, ante lo cual su familia se percató y denunció. El resultado, Gilley, quien operaba y dirigía este ente de salud, donde hallaron cocaína y fentalino.

El Alguacil del condado Seminole explicó este martes que se encontró "evidencia de inyecciones de drogas en la sala de consejería de drogas y que no hay antídoto de sobredosis en ese lugar".

Arrestan 3 adolescentes presuntamente implicados en asesinato de estudiante de Florida

Asimismo, hallaron "múltiples bolsitas de fentanilo dentro de su mochila y bolsitas vacías dentro del cubo de basura con residuos de fentanilo", según afirmó el Alguacil Lemma.

Además de Gilley, un médico que labora en este centro de tratamiento de recuperación de abuso de sustancias, está bajo investigación, pero hasta el momento no se ha emitido una orden de arresto en su contra.

Lemma informó que la DEA está tomando esta investigación e indagará sobre el galeno y su conocimiento en estos delitos.

Sheriff Dennis Lemma: “Incredibly frustrated…speechless,” with arrest of Simply Recovery Center operator, 50-year-old Misty Leigh Gilley, on charges of selling fentanyl to vulnerable clients. Evidence of drug injections in drug counseling room. No overdose antidote on site. pic.twitter.com/n9jc3M5796

— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) October 26, 2021