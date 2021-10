Demandan a Kellogg’s por 5 millones de dólares por sus Pop-Tarts de fresa

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Illinois ha demandado a Kellogg’s por 5 millones de dólares alegando que sus famosas Pop-Tarts de fresa no tiene las suficientes fresas y se hacen pasar por un alimento saludable con publicidad engañosa.

Se trata de una demanda colectiva, presentada por Anita Harris en agosto, que alega que la publicidad de la marca es “engañosa porque da a la gente la impresión de que el relleno de fruta contiene una mayor cantidad relativa y absoluta de fresas que la que contiene”.

La demanda también destaca los beneficios para la salud que ofrecen las fresas, citando una descripción de WebMD que indica que las fresas “protegen su corazón, aumentan el colesterol HDL (bueno), reducen la presión arterial y protegen contra el cáncer”.

Harris también alega que el nombre del producto, “Frosted Strawberry Toaster Pastries”, es “falso, mentiroso y engañoso” porque el relleno de las Pop-Tart contiene cantidades significativas de frutas que no son fresas, como peras y manzanas.

La demandante destaca que quería más que un “sabor a fresa”, que sin embargo “no pudo recibir, debido a la cantidad relativamente mayor de peras y manzanas”, según la demanda, citada por CNN.

De acuerdo con la lista de ingredientes de las polémicas tostadas dulces, las Pop-Tarts contienen “2% o menos de almidón de trigo, sal, fresas secas, peras secas y manzanas secas” y 2% o menos de otros ingredientes, incluidos ácido cítrico, gelatina, almidón de trigo modificado, amarillo harina de maíz, aceite de palma color caramelo, goma xantana, almidón de maíz, color de extracto de cúrcuma, lecitina de soja, rojo 40, amarillo 6, azul 1 y color añadido.

La demanda contrasta la publicidad de Kellogg’s sobre sus tostadas de “fresa escarchada” con la de otras compañías, como la marca Great Value de Walmart y Clover Value de Dollar Tree. Según la queja, estas dos empresas utilizan la frase “con sabor natural y artificial” para alertar a sus clientes sobre un menor contenido de fresas.

“Los consumidores que vean el producto del demandado, que promociona exclusivamente las fresas, y el etiquetado más ‘restringido’ o veraz de los competidores, comprarán el producto del demandado”, afirma la demanda.

Edgar Dworsky, abogado de consumidores y fundador y editor de Consumer World, destacó otras demandas similares.

“Varias demandas han afirmado recientemente que no hay atún real en el atún de Subway, que Honey Bunches of Oats casi no tiene miel y que Morning Star Farms Veggie Hot Dogs casi no tiene vegetales”, dijo Dworsky.

Aunque este tipo de reclamos sobre el etiquetado de los alimentos parece estar poniéndose de moda, Dworsky no prevé que la demanda contra Kellogg’s tenga éxito.

“Algunos jueces encuentran que los vendedores han tergiversado sus productos, mientras que otros dicen que si el consumidor se tomara el tiempo para leer la declaración de ingredientes, sabría exactamente lo que está comprando”, explicó Dworsky.

Con información de CNN.