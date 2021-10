Enemigos políticos de Alec Baldwin aprovechan accidente fatal en set de película para atacarlo

(POLÍTICA YA). – A pesar de la horrible tragedia del accidente en el que Alec Baldwin mató de un disparo a una directora de cinematografía en el set de filmación de una película, líderes republicanos han aprovechado el incidente para atacar al actor, fuerte opositor del expresidente Donald Trump.

Alec Baldwin Dispara En Set De Película Matando A Una Persona E Hiriendo A Otra

Hasta el punto que Don Trump Jr., hijo del expresidente, ahora vende camisetas y sudaderas con capucha que dicen "Las armas no matan a la gente, Alec Baldwin mata a la gente" en su sitio web por $27.99.

Baldwin fue quien durante la pasada administración personificó a Trump en el show de comedia Saturday Night Live de la cadena NBC.

Trump Jr. promovió las camisetas en su historia de Instagram, que desaparecen en 24 horas, editando con Photoshop una a semejanza de Baldwin.

“Al diablo con toda la santurronería que estoy viendo por ahí. Si el zapato estuviera en el otro pie, Alex Baldwin sería literalmente la primera persona que mearía en la tumba de todos tratando de hacer algo. ¡Que se joda!" escribió Trump Jr.

Halyna Hutchins, de 42 años, murió el jueves pasado después de resultar herida mientras filmaba la película “Rust” después de que Baldwin disparara el arma de fuego.

Las autoridades han dicho que el subdirector del filme, Dave Halls, entregó el arma a Baldwin y anunció "pistola fría", lo que indica que el arma era segura de usar.

LOS TUITS DE BALDWIN

Pero Don Jr. no fue el único que aprovechó las terribles circunstancias del accidente. Ya a pocas horas después del incidente en un set en Nuevo México, el candidato republicano al Senado de Ohio, J.D. Vance, le pidió a Twitter que dejara que Trump volviera a la plataforma de redes sociales.

"Necesitamos los tuits de Alec Baldwin", escribió Vance.

Dear @jack let Trump back on. We need Alec Baldwin tweets.

— J.D. Vance (@JDVance1) October 22, 2021