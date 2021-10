"Me iba a caer", Lalo Mora rompe el silencio tras video escándalo

Lalo Mora fue criticado duramente hace unas semanas debido a que circuló por internet un video en el que se le ve tocando el pecho de una mujer al haberle sido pedida una fotografía. El cantante de 74 años no había hecho comentarios, pero este fin de semana salió a la luz durante una entrevista.

El llamado Rey de las Mil Coronas, evitaba a los medios de comunicación cuando estos le cuestionaban sobre el video, sin embargo, fueron las cámaras de Hoy Día quienes lograron captar al cantante en su camioneta y lo abordaron acerca del tema.

Lalo Mora pidió no ser cuestionado más al respecto, ya que aunque en el video la mujer se nota molesta y le quita la mano rápidamente, según su versión, nunca lo hizo con intención de faltarle al respeto.

"Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó, y como que me aventó la mano, eso es todo amigo". respondió antes las cámaras.

El cantante también comentó que no se ha disculpado con la joven de la forma adecuada pero que le gustaría hacerlo. De igual forma mencionó que ha llorado debido a las acusaciones en su contra: "A mi me da mucha pena eso y qué caray, no sé cómo explicarte, pero a Dios y a ella son a os que les debo de pedir una disculpa", concluyó.

Esta no es la primera vez que se le acusa de un comportamiento similar. En el pasado se ha comentado que el intérprete de 'Eslabón Por Eslabón' ha besado a sus seguidoras en la boca mientras le piden fotografías y su comportamiento físico es invasivo.

Ante las acusaciones, el cantante declaró que no veía nada malo en su comportamiento ya que se trataba de mujeres atractivas: "Pues nos gustan las damas y queremos darles un besito, ¿qué de malo tiene y qué de raro tiene?”, señaló".