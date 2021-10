Se incrementa el odio contra hispanos

(NOTICIAS YA).-En los últimos cuatro años se han visto los peores ataques a las comunidades vulnerables, dicen especialistas.

Algo que no sorprende al FBI, organismo que reporta un dramático incremento en crímenes de odio. En 2020 se reportaron más de 11 mil víctimas de agresiones y el año anterior más de 8 mil. Un aumento de 30% en casos de odio racial, como el de Roberto Vega, quien fue víctima el pasado 19 de julio de un brutal ataque con golpes e insultos, cuando salía de trabajar.

“Evité la mayoría de los golpes, nada más me pegó uno y me mandó al suelo (...) Gracias Dios le pusieron un brazalete al tipo que me atacó, para hacerme saber si él está cerca de mi vivienda”, contó Roberto.