Sur de Nevada ya cuenta con refuerzos de Moderna y Johnson & Johnson

Las clínicas del Distrito de Salud del Sur de Nevada han agregado las dosis de refuerzos de las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Johnson & Johnson, siguiendo las directrices federales recientes.

El Distrito de Salud dice que las dosis están disponibles para grupos elegibles que recibieron las vacunas Moderna y Pfizer seis meses o más. Las dosis de refuerzo de Pfizer estuvieron disponibles a principios de este mes.

Los grupos elegibles incluyen a cualquier persona de 65 años o más, adultos en entornos de atención a largo plazo, adultos con afecciones médicas y adultos que trabajan o viven en entornos de alto riesgo.

#COVID19 booster doses for all three vaccines are now available at our clinics. We're urging people who are eligible to get their booster dose.

— SN Health District (@SNHDinfo) October 26, 2021