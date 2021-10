Arrestan a madre y padrastro de niños abandonados con el cadáver de su hermano

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Texas han arrestado a la madre y el padrastro de los tres niños que fueron encontrados en condiciones deplorables dentro de un apartamento en el que también estaba el cadáver de su hermano, y con el que convivieron durante casi un año.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris informó que tanto la madre como el novio de ella habían sido localizados horas después de que los niños fueron rescatados y el cadáver descubierto, este domingo.

En un principio, la oficina del alguacil dijo que la pareja había sido interrogada y liberada. Sin embargo, este martes se informó que ambos fueron puestos bajo custodia y acusados de varios delitos graves.

Por medio de Twitter, el alguacil Ed González identificó al novio de la mujer como Brian W. Coulter, de 32 años, quien ha sido acusado del asesinato del niño cuyos restos esqueleticos estaban en el apartamento de la familia.

Arrest update for incident at Green Crest: Brian W. Coulter (12-12-89) has been charged in the murder of the complainant. The complainant was 8 years old at the time of his death in 2020. Coulter is the boyfriend of the murdered child’s mother. The mother of the murdered child,

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 27, 2021