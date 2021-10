Atacan a salvadoreña embarazada dentro de un vagón del Metro 

(NOTICIAS YA).- Con gran impotencia e indignación la salvadoreña en estado de embarazo relato el brutal ataque que sobrevivió en el metro mientras se dirigía a su hogar tras salir de trabajar.

El ataque ocurrió ayer poco antes de las 4 de la tarde, según relata esta salvadoreña quien prefirió ocultar su identidad por temor a represalias. Ella indica se dirigía a su casa en Hyattsville tras salir de su trabajo en el Distrito de Columbia.

“Agarre el Metro que viene hacia franconia en la línea azul y me trepo en la Benning Road cuando me meto me siento en los asientos del Metro y se me acerca una señora y yo pensé que iba a preguntarme algo pero me pego un puñetazo y me tira hacia atrás y sigue golpeándome, golpeándome diciéndome palabras en inglés como malas palabras y ofendiendome”, comentó la víctima.

Para esta mujer de 42 años, quien tiene cuatro meses de embarazo, en ese momento su prioridad era proteger que la atacante no le pegara en el estómago.

“Mi mayor temor era mi embarazo por eso trataba más de defenderme yo y no agredir a la persona que me estaba agrediendo. Yo le decía que por favor no me golpeara que yo estaba embarazada y ella seguía grabando y pegándome”. Después alguien apucho el botón de emergencia y paramos y ella se salió y se fue rápido. Luego los del bus llamaron a la policía y me atendieron los paramédicos”, añadió.

Para la hija de la víctima lo más triste es que no es el primer caso en nuestra región en los últimos días en el que un miembro de la comunidad latina es atacado por una persona desconocida sin piedad o razón alguna.

“La comunidad va de mal en peor ya no se puede confiar en nadie. Me da tristeza lo que le pasó a mi mama, me da coraje, mi madre que solo venía de trabajar para ganarse el pan de cada dia y esas personas que solo de seguro se la pasan de vagos”, agregó.

Mientras tanto, esta madre hispana espera que contando su historia ayude a concientizar a los usuarios del transporte público.

“Mi llamado es para las personas que viajamos en el metro que por favor tengan mucho cuidado, no vengan distraídos en el teléfono y siempre estén pendientes de que hay personas así”, concluyó la víctima.

La salvadoreña sufrió heridas leves en su rostro y le quedaron varios moretones en su nariz. No obstante, agregó que la golpiza no perjudicó su embarazo.

Por su parte las autoridades del Metro indicaron que se encuentran investigando el suceso. Si tiene información que ayude a los investigadores llame al 1-866-411-TIPS.