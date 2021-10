Casos de COVID-19 disminuyen en el condado Orange

(NOTICIAS YA).- Autoridades del condado Orange informaron el progreso en su lucha contra el COVID-19, logrando que sus casos disminuyeran y la vacunación aumentara, por lo que el estado de emergencia local no será extendido.

Aunque el coronavirus sigue acabando con la vida de los residentes de esta entidad, la alta tasa de positividad que se registró en un 20% hace pocos meses descendió a un 3.51%, según el Alcalde Jerry Demings.

Mientras el estado de emergencia local por COVID-19 expira hoy a las 3:00 p.m y no se requiere su extensión en este momento, Demings enfatizó que esta orden podría promulgarse nuevamente en caso de ser necesario ante otra ola de contagios del virus.

Asimismo, se anunció que el 75% de los residentes del condado Orange, mayores de 12 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 hasta este martes 26 de octubre.

Es importante resaltar que el nivel de transmisión comunitaria según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en esta entidad está catalogada como "substancial" luego de estar en el rango "alto".

Ante esto, el único sitio de pruebas de COVID-19 gratuitas del condado que estará disponible a partir del 1 de noviembre será el ubicado en el Barnett Park, en la 4801 W Colonial Drive, Orlando, FL 32808, el cual opera los 7 días de la semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o hasta alcanzar su capacidad. (Se permiten hasta 4 personas por vehículo.

En este centro también se ofrecen los 3 refuerzos de vacunas contra el coronavirus en el mismo horario que los examenes del virus y con un aproximado de 2,000 dosis para aplicar por día. (No se requiere prueba de residencia ni tarjeta o número de seguro social para inocularse).

