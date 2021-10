Larry Millete pierde privilegios de teléfono en la cárcel después de llamar a sus hijos

(NOTICIAS YA).-Un juez ha restringido los privilegios telefónicos de Larry Millete en la cárcel, después de decir realizar llamadas con sus hijos a pesar de que se le ordenó no hacerlo.

Millete, acusado de asesinar a su esposa, Maya, quien ha estado desaparecida desde el 7 de enero, compareció a la segunda audiencia del caso en un tribunal de Chula Vista el miércoles por la tarde.

Un fiscal dijo que había hecho más de 129 llamadas desde que fue detenido la semana pasada. Al menos nueve horas de esas llamadas fueron para sus hijos, algunas de las llamas se realizaron a media noche, a pesar de una orden judicial de no contactarlos, según la jueza Maryann D’Addedzio.

“Permítanme explicar qué es una orden judicial. No es una sugerencia. No es una solicitud. Es una orden", dijo la jueza el miércoles.

La abogada de Larry, Bonita Martínez, le dijo al tribunal que su cliente no había entendido la orden, que se leyó en voz alta en su comparecencia inicial la semana pasada.

“En la última audiencia, por deferencia a su abogado que no quería que se leyeran los nombres de sus hijos en el tribunal, el tribunal preguntó específicamente ... si sabía que las órdenes que iba a leer se aplicaban a las partes protectoras que figuran en el documento - quiénes eran sus tres hijos ”, dijo la jueza. "No creo ni por un minuto que no entendiste de quién estaba hablando".

El fiscal en la audiencia del miércoles detalló el contenido de algunas de esas llamadas telefónicas, lo que implica que las conversaciones de Larry con los niños, que a veces se producían durante el horario escolar o hasta la 1 a.m., eran inapropiadas.

En algunas llamadas, el fiscal dijo que Larry hizo comentarios despectivos sobre la familia de Maya o les pidió que le leyeran los titulares de las noticias.

Ante estas acciones se dictaminó que a Larry Millete solo se le permitiría comunicarse con su abogado por teléfono. Su abogado dijo que planea apelar por una modificación a la orden de restricción que le permitiría volver a hablar con los niños.

Millete debe regresar a la corte la próxima semana.