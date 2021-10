Marchan para recordarle a los legisladores demócratas su compromiso

(NOTICIAS YA).- Una coalición de organizaciones en defensa de la comunidad migrante marchó hacia el Congreso, para recordarle a los legisladores demócratas su compromiso de incluir medidas migratorias en el plan de infraestructura del presidente Joe Biden.

Conforme continúan las negociaciones entre los líderes demócratas por aprobar el plan de infraestructura "Build Back Better", organizaciones migratorias se movilizan en la Capital del país para procurar que medidas como un camino hacia la ciudadanía y la residencia permanente formen parte del proyecto.

“Es el de pasar de una vez por todas la legalización para nuestros hermanos a través de la ciudadanía, pero también la infraestructura de nuestros puentes, carreteras e igualmente la infraestructura humana. Todo lo que tiene que ver con educación, con vivienda, salud para nuestras familias, por eso esta coalición de organizaciones estamos listos porque estamos en los días finales de las negociaciones”, expresó Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.

Aun cuando miembros del partido de gobierno se han expresado a favor de incorporar estas medidas, manifestantes se mantienen cautelosos, ya que no es la primera vez que este tipo de promesas se le ha hecho a la comunidad inmigrante.

“Yo soy de Bolivia y en mi país decimos que las personas que dan una promesa y no cumplen después no se les cree nada. Entonces nosotros queremos seguir creyéndoles a ellos, queremos seguir viendo que realmente, como ellos dicen, están a favor de la comunidad. Que cumplan la promesa que nos han dado. Es espantoso para nosotros vivir día a día pensando que no vamos a recibir nada”, comentó Ingrid Vaca de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar.

Esta incertidumbre y la falta de acción legislativa trae consigo consecuencias muy reales que han afectado a generaciones de migrantes, quienes han tenido que vivir con el miedo a la deportación y a la separación familiar que esto provoca.

“Ya me pasó eso, a los 8 años mi mamá fue arrebatada, fue deportada, yo no la vi y no sabia donde estaba. Y eso es una realidad que le pasa a las familias. La gente que está en la frontera, ellos son separados, sus hijos y sus padres y a veces ni se pueden comunicar. Entonces nosotros queremos que eso pare. Que eso ya no le vuelva a pasar a ninguna familia”, concluyó Tanairy Guzmán Reyes, miembro de CHIRLA.

Por su parte los legisladores demócratas trabajan en una tercera propuesta que potencialmente incluiría permisos de trabajo a migrantes indocumentados y protecciones de deportación. Se anticipa que los detalles de esta iniciativa sean presentados a finales del mes.