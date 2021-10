Recientes persecuciones policiales generan preocupación y dudas

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de la ciudad de Brighton se ha visto involucrado en dos persecuciones policiales esta semana. El incidente más reciente sucedió cerca de las calles Bridge y Mt. Bierstdat el martes 26 de octubre. Dos personas perdieron la vida cuando el sospechoso los impactó.

Update on Bridge Street & Mt. Bierstadt crash investigation — A suspect has been identified. Read more: https://t.co/8ge5jsW0uo pic.twitter.com/YUyxsySxQ9

— Brighton PD (@BrightonPolice) October 26, 2021