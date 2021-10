Ausencia de estudiantes en escuelas por miedo al COVID 19

Los Distritos Escolares reportan ausencia de estudiantes, a tres meses de haber iniciado el regreso a clases muchos alumnos han dejado de asistir a la escuela e inclusive ya no toman las clases virtuales. Esta situación ha derivado en que muchos padres de familia se presenten en la corte.

En este regreso a clases muchos estudiantes ya no regresaron al nuevo ciclo escolar ya no se registraron. Las autoridades escolares necesitan saber la razón de por qué muchos estudiantes ya no se registraron para ir a la escuela y saber qué es lo que está pasando.

El distrito edio inicio con las audiencias en la Corte, menciona que desde septiembre pasado hasta ahora ha escuchado 57 casos de ausencia escolar de los cuales, 50 no fueron registrados para continuar en la escuela.

“La escuela quiere saber por qué no están registrados, y ese es mi trabajo de tratar los casos para darnos cuenta que es lo que está pasando “dijo el Juez Quintana.

Las autoridades señalan que, en la mayoría de los casos la razón es el miedo a contagiarse del COVID 19, todas las escuelas han adoptado sus medidas de seguridad para prevenir que los estudiantes y el personal académico contraiga el virus, pero para muchos esto no es suficiente y prefieren que sus hijos pierdan el año escolar debido al miedo que les embarga.

Sin duda esta es una consecuencia social que ha generado esta pandemia. Muchos padres de familia se enfocaron en buscar otra opción para que sus hijos siguieran estudiando y fue a través de clases virtuales.

Las autoridades hacen saber a los padres de familia que, los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, los padres que no cumplan con ese derecho pueden recibir sanciones de hasta $200,- dólares por cada alumno que no asista a una escuela presencial o virtual.

Las siguientes son escuelas públicas en línea de TXVSN de tiempo completo, acreditadas por TEA y gratuitas que operan en 2021-2022