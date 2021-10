Día de Los Muertos y Halloween este fin de semana en Las Vegas

(NOTICIAS YA).-

Para aquellos que buscan celebrar la temporada espeluznante, AREA15 se transforma en ScAREA15 este fin de semana, ofreciendo múltiples experiencias, incluido un evento de trucos y golosinas para toda la familia mañana que se celebra el Día de Nevada.

Jueves 28 de octubre

Artesanía del Día de los Muertos + Cócteles dentro del Santuario de AREA15

Hora: 4 p.m. y 5 p.m.

Edades: 21 años o más

Celebre el Día de los Muertos mientras explora su lado creativo con una experiencia artística guiada con el instructor Kim Bavington en el Santuario, un volcán de bambú, dentro de AREA15. Disfrute de manualidades y cócteles durante dos sesiones de experiencia en las que creará un modelo de calavera de azúcar, arcilla o un lienzo con el tema del Día de los Muertos.

Jueves 28 de octubre - Lunes 1 de noviembre

¡Hola, WINK! en Wink World

Edades: todas las edades antes de las 10 p.m .; 21 años o más después de las 10 p.m.

Descripción: Fiesta de disfraces hasta el lunes 1 de noviembre. Los invitados que se vistan con el tematica del día recibirán un boleto con descuento de $ 11 para Wink World. Los temas diarios:

Jueves 28 de octubre: vístete con tu mejor estilo de los 80.

Viernes 29 de octubre: atuendo de criatura del bosque o de demonio del inframundo.

Sábado, 30 de octubre: temática alienígena, planetaria o espacial.

Domingo 31 de octubre: ¡Ven con el disfraz que elijas!

Lunes, 1 de noviembre: Fiesta de la resaca - ¡Aprovecha al máximo ese disfraz sobrante y vuélvelo a usar para obtener un descuento!

Jueves 29 de octubre - domingo 14 de noviembre (lunes / martes oscuros)

Army of the Dead: Viva Las Vengeance: una experiencia de realidad virtual

Tiempo: Varía

Edades: 13+ recomendado

Viva Las Vengeance, una nueva experiencia inmersiva basada en la película original de Netflix Army of the Dead de Zack Snyder, te permite asumir el papel de un mercenario y abrirte camino a través de hordas de zombis en realidad mixta.

Viernes 29 de octubre

Celebrando el día de Nevada: trucos y golosinas

Hora: 12 a 5 p.m.

Edades: todas las edades

¿Por qué pedir dulces o trato cuando puedes tener ambos? Este Día de Nevada, 29 de octubre, las familias están invitadas en AREA15 para obtener sorpresas escalofriantes en cada esquina. ¿Qué implica eso? Pociones mágicas, delicias espeluznantes, juegos familiares y, por supuesto, MUCHOS dulces.

Fiesta de Halloween de Five Iron Golf

Hora: 8-11 p.m.

Edades: 21 años o más

Five Iron Golf y Espolón Tequila se unen para organizar un evento espeluznante de Halloween lleno de sustos, bebidas y diversión.

Sábado 30 de octubre

Fetish + Fantasy Ball dentro del A-Lot + The Portal

Hora: 9 p.m.

Edades: 21 años o más

La fiesta de Halloween No. 1 en Las Vegas celebra su 25 aniversario con entretenimiento en vivo, artistas teatrales y más.

Esto es Halloween con DJ MelSF + Concurso de disfraces en Emporium Arcade Bar

Hora: 9 p.m.

Edades: 21 años o más

Descripción: Disfrute de cervezas artesanales locales, cócteles imaginativos, juegos de arcade clásicos, un DJ en vivo y un concurso de disfraces con premios en efectivo.

Domingo 31 de octubre

Sanctuary Sessions: Disco silencioso + Concurso de disfraces

Hora: 8 p.m. - 12 a.m.

Edades: 21 años o más

Ponte un disfraz y elige tu propia aventura musical de mezcla de monstruos y encuentra tu ritmo en Silent Disco dentro del Santuario.

Hallowemo con DJ Mike Carbonell + Concurso de disfraces en Emporium Arcade Bar

Hora: 9 p.m.

Edades: 21 años o más

Disfrute de cervezas artesanales locales, cócteles, juegos de arcade clásicos, un DJ en vivo y un concurso de disfraces con premios en efectivo.

CAMELPHAT + Concurso de disfraces en A-Lot

Hora: 8 p.m.

Edades: 21 años o más

El dúo de producción y DJ inglés CAMELPHAT traerá su deep house y ritmos de baile a AREA15 el domingo 31 de octubre de Halloween. Siente el ambiente con concurso de disfraces, premios extraordinarios y sorpresas bajo las estrellas. Paquetes de mesa VIP disponibles para esa experiencia espeluznante adicional.

Para obtener más información sobre los eventos de fin de semana de Halloween de AREA15, haga clic aquí.