Edén Muñoz de Calibre 50 pide oraciones por su hijo recién nacido

"Con el corazón en la mano les pido una oración por Matías", se lee en la cuenta de Instagram de Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, ya que su hijo recién nacido ingresó a terapia intensiva este miércoles por la noche.

El cantautor mexicano pidió a sus seguidores que se unieran en oración por Matías, quien solo tiene un mes de nacido y se encuentra luchando por su vida. Aunque Edén no ofreció más detalles acerca del padecimiento del bebé, señaló que estaba siendo atendido y que estaba en buenas manos: "Entro la noche de ayer a cuidados intensivos.

Aunque está en las mejores manos y se aferra con todas sus fuerzas, todo suma. Muchas gracias. Fam. Muñoz Llanes", se lee en el posteo.

Seguidores del cantante y colegas músicos han ofrecido su apoyo y le han dedicado palabras a través de sus redes sociales. Tal es el caso de Memo Garza, Beto Sierra y Leandro Ríos, quienes le recordaron su amistad al líder de Calibre 50.

Por el momento no ha habido actualizaciones sobre el estado de Matías, únicamente la respuesta de Edén ante los comentarios de admiradores y el agradecimiento a quienes lo apoyan: No tengo palabras, solo se me llena el corazón de gratitud para cada una de las personas que han enviado un mensaje y que tienen en sus oraciones a Matías. Los doctores nos han dicho que se encuentra en estado grave aún. Sé que Dios es grande y estoy totalmente agradecido con sus mensajes y oraciones", comentó.