Más de 100 arrestos en operativo contra trata de personas en Florida

(NOTICIAS YA).- Este jueves, la Oficina del Alguacil del condado Polk anunció el resultado de su operativo encubierto de 6 días para ayudar a las víctimas de la trata de personas que pudieran ser obligadas a prostituirse. Un total de 102 personas fueron detenidas, dentro de los cuales 2 eran depredadores sexuales de menores.

La "Operación No Trucos, No Dulces" logró concretar encuentros entre los sospechosos y agentes encubiertos a través de anuncios en línea, dentro del condado Polk y terminó con 62 personas arrestadas por solicitar prostitutas y 38 detenidas por ofrecer prostitución.

No obstante, otros 2 hombres fueron capturados por solicitar citas en líneas con quienes pensaban que eran niños. Uno de ellos fue al lugar de encuentro y en vez de conseguir un menor de edad, consiguió la cárcel.

El Alguacil del condado Polk, Grady Judd destacó que 11 de los sospechosos puestos en custodia confesaron estar casados. Asimismo, 4 de los detenidos no son de Florida, sino de otros estados.

Además, las autoridades enfatizaron que una de las personas bajo custodia y 2 de las posibles víctimas de trata están de forma ilegal en los Estados Unidos.

Otros detalles explícitos fueron informados por la Oficina del Alguacil del condado Polk, como parte de los mensajes entre ambos depredadores sexuales de menores y quienes creían que eran niñas de 14 años:

Donald Spencer, de 64 años, quien se trasladó al supuesto encuentro con una menor de edad había publicado un anuncio en internet que decía: "Quiero a alguien con quien pueda hacer el amor" y en la conversación con la presunta niña de 14 años le dijo:

"Nunca te lastimaría ni haría nada que no quisieras hacer. Pero realmente me gustaría tener la oportunidad de amarte, oh, estar contigo y mostrarte lo mucho que realmente me preocupo y sí, me encantaría hacerte el amor", tal como lo indicó la policía.

Otro de los depredadores sexuales resultó ser Theodore Ryan Jones, de 27 años, es un cocinero de Disney Springs que fue arrestado en su trabajo por haberle mandado mensajes y fotos explícitas de él desnudo a una supuesta niña de 14 años, a quien le detalló lo que le gustaría hacerle, incluyendo quitarle su virginidad, según la Oficina del Alguacil del condado Polk.

Sheriff Grady Judd & partners are discussing a 6-day long undercover investigation focused on human trafficking. We are live on FB @polkcountysheriff & YouTube @polksheriff.

Read the release: https://t.co/tMKuAuMj8N pic.twitter.com/K37jPdlhpR

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) October 28, 2021